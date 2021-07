Temporale, blackout in mezza città. Nuova allerta meteo in arrivo

CREMONA - Temporale con acquazzone anche piuttosto violento fra le 21.30 e le 22.15 e illuminazione pubblica ko in diverse zone della città. Blackout, in particolare, in un’ampia porzione del centro storico e nei quartieri a ridosso di via Dante. Conseguenza: anche i semafori in tilt, con guasti ed inevitabili ripercussioni alla circolazione in via Dante, in viale Trento Trieste e in piazza Libertà. Risultato: agenti della polizia locale mobilitati e tecnici in azione per sistemare la rete, operazione non proprio semplicissima vista anche la situazione. Disagi consueti, con allagamenti, anche in alcuni sottopassi. Ma l’allarme meteo lascia intendere che la giornata più a rischio potrebbe essere quella domenicale: una perturbazione intensa raggiungerà le regioni settentrionali determinando fenomeni temporaleschi che, soprattutto nel pomeriggio, risulteranno frequenti e intensi. Sulla base delle previsioni, il dipartimento della Protezione civile, d’intesa con le regioni, ha emesso un avviso di precipitazioni a carattere temporalesco su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. «I fenomeni — mette in allarme il meteo — saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, attività elettrica e forti raffiche di vento».