Malore improvviso, Thomas Lorenzini muore a 32 anni

GENIVOLTA - Il malore l’ha raggiunto questa mattina, mentre si preparava per andare al lavoro. E non gli ha dato scampo. Se l’è portato via a soli 32 anni, lasciando sgomenti, increduli, i suoi affetti più cari. La scomparsa di Thomas Lorenzini è piombata sul sabato di Genivolta spegnendo ogni spensieratezza; impossibile, in una comunità così piccola, non pensare al dramma di una famiglia conosciuta da chiunque; una famiglia, oltretutto, cui il destino aveva già riservato prove durissime.

Vano l’intervento dei soccorritori; il cuore del 32enne non ha più ripreso a battere, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione. In paese la notizia non ha impiegato molto a diffondersi e Genivolta ha reagito stringendosi attorno ai familiari (mamma Daniela, la sorella Ambra, le zie e gli zii) in un rispettoso, doveroso, silenzio.

«Perdiamo un ragazzo bravo e buono e non è una frase fatta – osserva il sindaco Giampaolo Lazzari – nel caso di Thomas è la pura verità. Tragedie del genere, che si abbattono così all’improvviso, tolgono anche le parole. Penso di parlare a nome di tutti: il dolore della famiglia è il dolore di tutta la comunità». Dipendente della ditta Zerbi di Grumello, dove si vendono e si riparano macchine agricole, Lorenzini era appassionato di fotografia: aveva frequentato dei corsi e nel tempo libero immortalava paesaggi e scorci caratteristici del territorio. Abile e sensibile nel catturare i colori del giorno che nasce e a isolare l’incanto di un tramonto tra gli alberi spogli, i suoi scatti amatoriali non lasciavano indifferenti. A maggior ragione se li si riguarda ora. Il funerale verrà celebrato lunedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo; dopodiché la salma verrà sepolta nel cimitero del paese, dove riposa anche il padre di Thomas, a sua volta scomparso prematuramente, ancor prima di veder nascere il figlio.