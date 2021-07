Coronavirus: "Giugno è stato il mese del ritorno alla normalità"

CASALMAGGIORE - "Il mese di giugno 2021 è stato il mese del ritorno alla normalità e della zona bianca, pochissimi i casi a

Casalmaggiore e oggi non abbiamo nessun positivo attivo. Ovviamente anche l'ospedale Oglio Po è Covid Free da oltre un mese.

Procede bene la campagna vaccinale presso l'hub AVIS di Casalmaggiore". A dichiararlo è il sindaco Filippo Bongiovanni nella sua consueta relazione di inizio mese scon i dati del mese precedente.

I residenti già vaccinati con almeno la prima dose sono 8295

"I residenti già vaccinati con almeno la prima dose - continua il sindaco - sono 8295 che rappresentano il 63,93% della popolazione eleggibile di cui 4129 hanno già ricevuto la seconda dose. Da inizio pandemia i casi globali a Casalmaggiore sono 1351. Nel mese di giugno si sono registrati solo 4 casi rispetto ai 48 di maggio. I guariti totali salgono a 1298. Nessuno è morto di covid in questo mese, il totale rimane di 53 decessi ufficiali di persone con covid da inizio pandemia. 34 uomini e 19 donne. Età media 79 anni e mezzo".

Nel mese di giugno 2021 sono 15 i deceduti in totale. "Rispetto agli anni scorsi è sopra la media, nonostante il calo del covid e nessun morto positivo, la mortalità in generale in questo mese non si è abbassata".