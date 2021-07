Riforma fiscale, raccolta firme di Forza Italia

CREMONA - Continua la campagna nella provincia di Cremona per la la raccolta firme promossa da Forza Italia a sostegno della proposta di legge per una riforma fiscale che possa finalmente portare "meno tasse e più crescita".

"La riforma fiscale sarà uno dei punti cardine della presenza di Forza Italia nel governo Draghi, chiamato a far uscire il Paese dall’emergenza economica e finanziaria - precisa il comunicato del Comitato Provinciale Forza Italia Cremona -. Il clima di fiducia sta crescendo nel nostro Paese ne abbiamo avuto conferma confrontandoci con i cittadini che si sono presentati al banchetto di Cremona del 13 giugno".

E poi: "Abbiamo programmato altri banchetti in vari comuni della provincia, i più imminenti sono a Casalmaggiore sabato 3 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12:30 in piazza Garibaldi (all’interno del mercato settimanale) e a seguire Crema domenica 4 luglio sempre dalle ore 9.30 alle ore 12:30 in piazza Duomo (zona edicola). I Gazebi, ci permettono di ascoltare la voce dei cittadini, dando forza e concretezza alle proposte di Forza Italia che potranno portare più libertà e vero sviluppo".