Addio a Nina Cortesi, figura storica della dolciaria Rivoltini

VESCOVATO - Vasto cordoglio per la morte di Gaetanina Cortesi, da tutti conosciuta come Nina, venuta a mancare all'età di 104 anni, ospite presso la casa di riposo del paese che, lo scorso anno, aveva vinto il Covid. Con lei se ne va un pezzo di storia del paese e la decana della Fratelli Rivoltini.

"Dei tantissimi e bellissimi ricordi della mia fanciullezza ed adolescenza in azienda non ne esiste uno in cui lei non sia presente. Con lei se ne va l'ultima protagonista di quella fantastica stagione "eroica" che hanno vissuto tante nostre aziende artigiane storiche nell'immediato dopoguerra. Una stagione fatta di lavoro, di competenza, di impegno, di fatica affrontata con senso del dovere ed entusiasmo". Queste le parole con cui Massimo Rivoltini ne ricorda la figura.