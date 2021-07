Si rifiuta di indossare la mascherina in treno, denunciato 46enne

CASALETTO VAPRIO - Rimesso in libertà dal carcere di Cremona, dove si trovava da un anno dovendo scontare una condanna per resistenza a Pubblico Ufficiale, un 46enne italiano, pregiudicato, saliva sul treno diretto a Milano dove risiede. Durante il tragitto, però, veniva invitato più volte dal capotreno ad indossare la mascherina prevista ancora nei luoghi chiusi. L’uomo non è ha voluto sapere e si è reso responsabile di comportamenti irriguardosi nei confronti dello stesso capotreno e degli altri utenti, costringendo il ferroviere ad interrompere la corsa presso la stazione di Casaletto Vaprio. Sul posto interveniva prontamente un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Crema, che faceva scendere il 46enne dal treno - che poi riprendeva la sua normale corsa - e dopo averlo identificato lo riportava alla calma. Al termine degli accertamenti, l'uomo è stato denunciato in stato libertà alla Procura della Repubblica presso Tribunale Cremona per interruzione di pubblico servizio.