Un elefante in Cortile Federico II, la curiosità dei cremonesi

CREMONA - Un elefante nel Cortile Federico II di palazzo comunale. La curiosità da parte dei cremonesi, che hanno fatto l'inusuale scoperta, è davvero molta. La certezza è che non si tratta di un animale vero, ma di una installazione artistica - Marta e l'elefante - legata alla mostra Animal House in arrivo in città il prossimo 9 luglio a Palazzo Fodri, dialogo tra le sculture oniriche di Stefano Bombardieri e una selezione di animali e bizzarrie varie che arrivano dal passato, soprattutto dell’antica Roma. Il mistero è legato al fatto che attorno all'installazione non vi è alcun riferimento.