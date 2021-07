Voragine sotto i binari, Piloni: "Le nutrie sono una vera emergenza"

TORRE DE' PICENARDI - “Che il problema delle nutrie in Lombardia rappresenti una vera e propria emergenza lo sappiamo tutti da molti anni, ma mai era capitato un evento grave come quello di ieri sera a Torre de' Picenardi, dove la prontezza di un agricoltore e del sindaco Mario Bazzani che ha immediatamente avvertito Rfi, ha evitato che un treno della Mantova-Cremona-Milano transitasse su binari sospesi su una voragine creata, molto probabilmente, dalle nutrie, come i tanti agricoltori della zona hanno immediatamente evidenziato. In Lombardia, purtroppo, non c'è ancora un piano per le nutrie per i prossimi due anni e le risorse stanziate sono davvero insufficienti”.

Così interviene il consigliere regionale Matteo Piloni, capodelegazione dem in commissione Agricoltura, che proprio oggi ha presentato una interrogazione all’assessore Fabio Rolfi sull’argomento.

“Vogliamo sapere a che punto siamo con la predisposizione del piano operativo 2021/2023 di eradicazione della nutria e quali sono le ragioni di tale ritardo – spiega Piloni, illustrando il cuore del documento – Chiediamo poi maggiori lumi anche in merito allo strumento della sterilizzazione: l’opinione dell’assessorato e le azioni specifiche che intende attuare in proposito”.

“Sarebbe, inoltre, opportuno approntare un piano economico pluriennale con risorse più cospicue – sottolinea il consigliere dem - in modo da programmare in maniera compiuta anche le azioni da intraprendere che giocoforza, senza una disponibilità economica adeguata, non possono essere concretizzate”.