Il 31 agosto chiude l’hub: si cercano soluzioni

CREMONA - Il contratto che lega Asst e Ats con CremonaFiere per l’utilizzo dell’hub vaccinale negli spazi di Ca’ de Somenzi scadrà il 31 agosto. Come ci si organizzerà e dove i cremonesi dovranno recarsi per farsi vaccinare dall’uno settembre è ancora da definire. Di certo tutti gli enti coinvolti, compreso il Comune di Cremona, sono già al lavoro per trovare una soluzione. Che verrà divulgata quando ci saranno certezze e informazioni precise da dare alla cittadinanza: al momento non filtrano indiscrezioni.

Nei mesi scorsi a farsi avanti, offrendo gratuitamente i propri spazi, erano stati alcuni imprenditori. E non è del tutto escluso che queste candidature possano ora tornare utili.

Complice anche la riduzione delle dosi e le prenotazioni ‘in differita’ degli ultimi giorni, raggiungere l’auspicata immunità di gregge entro la fine dell’estate sembra ormai un miraggio. Ecco perché la ricerca di un nuovo hub sarà cruciale.

Ma intanto, grazie all’enorme lavoro di questi mesi in fiera, la percentuale di copertura cremonese resta molto buona: il 72,76% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, con il record registrato fra i cittadini di Sospiro (82,03%) seguito da Isola Dovarese (81,37%) e Cella Dati (80,14%). Fanalino di coda è Tornata, con solo il 56,28% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose.