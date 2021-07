Oscar saluta dopo 50 anni di barba e capelli

CREMONA - Ultimo taglio di capelli, sabato, per Oscar Cantelli, storico barbiere che lascia il negozio di piazza Roma per la meritata pensione. Durante questi lunghi cinquant’anni anni il parrucchiere, pur essendo residente a Guardamiglio, ha scelto di aprire ogni giorno - dal 1 maggio 1971 -, la sua bottega all’ombra del Torrazzo, per svolgere quello che considera un lavoro bellissimo: fare barba e capelli a generazioni di cremonesi, da nonni a nipoti, vip compresi.

Non racconterò un solo aneddoto: sono come un confessore, potrei rivelare storie bellissime o bruttissime, ma tengo tutti i segreti dentro di me

Il mestiere di Oscar non è solo taglio e phon, ma anche parole, racconti, confidenze, scambiati in un mondo che corre e cambia incessantemente dagli anni Settanta, ma si ferma nel suo negozio: un angolo senza tempo, un punto di riferimento, la sicurezza di trovare Oscar. «Non racconterò un solo aneddoto: sono come un confessore, potrei rivelare storie bellissime o bruttissime, ma tengo tutti i segreti dentro di me». Ripercorre la sua storia: «Dopo le medie mio papà, che faceva il frutticoltore a Porto Maggiore, in provincia di Ferrara, poi a Roggione, mi propose di provare a fare il barbiere. È un lavoro in cui stai al caldo d’inverno e al fresco d’estate, diceva. È pulito, cosa vuoi di più? Ho iniziato così, prima a Ferrara, poi a Crema e a Cremona, sotto la guida del cavaliere del lavoro Bertoletti; ho frequentato corsi, mi sono tenuto aggiornato, non mi sono mai fermato, mai annoiato, non ho avuto rimpianti. Anzi, consiglio ai giovani di imparare questo mestiere, certo è impegnativo e stancante, ma dà grandissime soddisfazioni e libertà».

Oscar, classe 1951, non dimenticherà nessuno dei suoi numerosi clienti, che potranno continuare a farsi pettinare nel negozio di piazza Roma: «Sono molto affezionato e li porterò tutti nel mio cuore». Poi il pensiero va a quanti sono morti di Covid, almeno una quarantina, ed è stato molto doloroso: «Ho perso tante persone che conoscevo da decenni, amici carissimi». Programmi per il futuro? «Viaggi, viaggi, viaggi con mia moglie Zobeide». Magari con forbici e pettine pronti.