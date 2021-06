Perde il controllo dell'auto e abbatte la recinzione di un'abitazione

CICOGNOLO - Incidente verso l'una della scorsa notte in via Giuseppe Mazzini. Un uomo residente in paese ha abbattuto la cancellata di una abitazione. Per lui ferite di media gravità. Secondo quanto emerso dai primi rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Casalmaggiore, sembrerebbe che il conducente fosse diretto verso la chiesa. Ad un certo punto ha perso il controllo della macchina, ha sbandato ed è andato a finire contro la cancellata di un'abitazione che ha completamente abbattuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cremona, un'ambulanza della Cremona Soccorso di Vescovato e l'automedica. L'impatto è stato talmente violento che ha svegliato, oltre ai residenti, anche tutti i vicini.