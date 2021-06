Pronto soccorso intasato: «Mancano i medici di base»

CREMA - «Mancano all’appello 32 medici di base solo nel Cremasco: questo è uno dei motivi per cui il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore registra un numero di accessi quotidiani molto alto (una media intorno ai 190 al giorno, Ndr). Gli ultimi bandi promossi dall’Azienda tutela della salute Val Padana non hanno avuto il successo sperato. L’ultimo scadrà il 9 luglio».

In tutta l’Ats ci sono 117 posti vacanti, solo nella nostra provincia 59

Così il consigliere regionale Matteo Piloni spiega le ragioni dell’affollamento che si registra in questo periodo nel padiglione di emergenza del nosocomio cittadino.

«In tutta l’Ats ci sono 117 posti vacanti, solo nella nostra provincia 59 – prosegue l’esponente del Pd –: numeri molto alti. I cittadini non sanno a chi rivolgersi quando hanno un problema, spesso di piccola entità. Non dimentichiamo le ore di incarichi di continuità assistenziale rimaste vacanti dopo la pubblicazione del bando del marzo scorso. In tutta l’Ats sono 2.825: un anno intero senza guardia medica».

Problemi che vanno affrontati il prima possibile, per garantire il funzionamento dell’assistenza di base. Piloni cita i dati pubblicati dal Sisac, la Struttura interregionale sanitari convenzionati.

«Nei giorni scorsi abbiamo fatto una serie di proposte alla Regione proprio per affrontare quella che, insieme alla ripresa dell’attività sanitaria ordinaria e al completamento della campagna vaccinale, è diventata una vera e propria emergenza». Vanno adottate subito misure per favorire l’arrivo di nuovi medici di medicina generale.

«Ad esempio – prosegue Piloni – gli incentivi per coprire gli ambiti territoriali carenti da almeno 12 mesi concedendo per i primi cinque anni spazi pubblici in comodato gratuita da utilizzare come studio, e rimborsando fino all'80% le spese sostenute per l’assunzione di personale infermieristico e amministrativo, insieme alla possibilità di aumentare il numero di pazienti che i medici in formazione possono convenzionare, come sostituti. Bisogna salire dai 500 attuali a 1.500».