CASALMAGGIORE - Dopo i lavori di predisposizione effettuati nelle scorse settimane, è stata accesa, come ha sottolineato il sindaco Filippo Bongiovanni, la nuova illuminazione pubblica anche lungo l’argine, fino all'altezza della Polisportiva Amici del Po. Si tratta di una estensione prevista nell’ambito degli attuali lavori di riqualificazione degli impianti con l’utilizzo delle lampade a led. Positivi i commenti dei cittadini.

Nell’ambito di tale attività, la polizia locale ha emesso una ordinanza con cui dispone il transito alternato sino a venerdì, dalle 8 alle 18, nelle zone interessate dai lavori. In particolare, in via Delle Crocette-via delle Industrie, in via Galluzzi in corrispondenza dell’intersezione con la via Delle Industrie e dell’intersezione con la via Fermi, in via Volta, in via Fermi, nel tratto di pista ciclo-pedonale compreso tra la Strada Del Porto e via Azzo Porzio e nel tratto compreso tra strada Del Porto e via Manzoni. Transito alternato anche in via Porzio nel tratto di pista ciclo-pedonale compreso tra il cavalcavia stradale e via Fermi, in via Cairoli, nel tratto compreso tra la alzaia argine/strada che conduce al parcheggio pubblico dell’ex ospedale ed il cavalcavia ferroviario, e ancora in via Porzio, nel tratto posto in prossimità dell’intersezione con via Grandi.

Il provvedimento riguarda anche via San Leonardo nel tratto posto in prossimità con via Beduschi e via Ugo Foscolo nel tratto posto in prossimità dell’intersezione regolamentata a rotatoria con via Beduschi. Transito alternato pure in via Minatori Del Belgio nel tratto posto in prossimità dell’intersezione con via XX Settembre e in via XX Settembre nel tratto vicono all’intersezione regolamentata a rotatoria con via Beduschi.

Alcuni cittadini, intanto, stanno protocollando nuovamente la richiesta di illuminazione per via delle Salde. Una cittadina ha chiesto al sindaco di poter prendere in considerazione anche la richiesta di quartiere.