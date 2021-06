Lavori al centro sportivo: ci ha pensato la Spinese

SPINO D'ADDA - ll rinnovo delle cariche sociali, ma anche il completamento di lavori fondamentali per lo stadio comunale e, più in generale, per il centro sportivo, senza dimenticare l’ormai prossima partenza del campus estivo «Calcio e non solo», riservato a bambini e ragazzini. Un inizio d’estate scoppiettante per l’Usd Spinese oratorio. Ci voleva, dopo le tante, troppe rinunce causate dalla pandemia. La voglia di ripartire ha dato nuova energia al gruppo dirigente, in gran parte confermato, a cominciare dal presidente Emanuele Moriggi.

L’assemblea dei 194 soci si è tenuta nei giorni scorsi al centro sportivo. Moriggi ha confermato la carica di consigliere particolare del presidente a Sergio Zinani. Approvato il bilancio previsionale, si è passati all’elezione del consiglio direttivo, che resterà in carica un anno, con la successiva definizione delle cariche principali.

Abbiamo vissuto una stagione difficilissima a causa del Covid nonostante ciò grazie agli sponsor e ad una gestione oculata il bilancio è in equilibrio

«Abbiamo vissuto una stagione difficilissima a causa del Covid – ha rimarcato Moriggi – nonostante ciò grazie agli sponsor e ad una gestione oculata il bilancio è in equilibrio, la società è solida e sta finanziando con un mutuo degli interventi al centro sportivo comunale e in particolare i due portici di legno che serviranno sia per il campus polisportivo al via il 5 luglio sia come spogliatoi aperti in caso di nuove limitazioni dovute alla pandemia. Grazie ai lavori realizzati dal Comune negli ultimi due anni, il nostro centro è diventato un piccolo gioiellino tra gli impianti sportivi cremaschi».

Confermate per il prossimo anno le attività di tutti i settori (calcio, pallavolo e ciclismo) con due piccole novità: verrà allestita una squadra volley under 14 femminile che si allenerà al centro sportivo di Dovera. Inoltre la Spinese oratorio subentrerà all’Atletica spinese nella gestione dei corsi di ginnastica per gli anziani che si svolgeranno in collaborazione con il Comune.

Detto della conferma di Moriggi, al suo fianco ci saranno tre vicepresidenti: Matteo Andena (calcio), Gianfranco Benato (volley) e Angelo Casali (ciclismo). Segretario/contabile e presidente onorario rimane Pasqualino Gusmaroli. I Consiglieri sono passati da 25 a 27 grazie all'ingresso di due giovani: Marco Gobbo e Fabio Pandini. Completano il gruppo: Walter Doldi, Cristiano Persichella, Antonio Doi, Valerio Moriggi, Antonio Moretti, Francesco Cividini, Mario Severgnini, Francesco Crespiatico, Flavio Leoni, Cesare Lanci, Simone Gialdi, Paul Tejada, Claudio Savoldi, Alberto Gobbo, Alessandra Milanesi, Antonio Fraschini, Daniele Franchi, Roberto Limonta, Ermanno Farinella e Adolfo Gerlini.