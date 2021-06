Nessun bando, il Comune: «Nuovi alberi a nostre spese»

CREMA - La piantumazione di nuovi alberi nel parco secolare di Porta Serio verrà effettuata direttamente dal Comune, attingendo a fondi propri. Non passerà dunque dalla candidatura dell’area verde nel cuore della città al bando dei «Luoghi del cuore» promosso dal Fondo per l’ambiente italiano. A fronte dei quasi 5.000 voti ottenuti dai giardini, che si erano piazzati nelle prime posizioni della classifica nazionale del Fai relativa ai parchi pubblici, Porta Serio avrebbe potuto accedere a questa opportunità.

L’amministrazione Bonaldi ha però scelto un’altra strada, ritenendola più rapida. Nei giorni scorsi la delegazione cremasca del Fai, tramite una lettera inviata al sindaco, aveva stigmatizzato quest’occasione persa. Dal Comune è arrivata la risposta. «Il fatto che il parco non sia stato candidato al bando «Luoghi del cuore» non va confuso con una presunta indifferenza –spiegano dagli uffici di piazza Duomo –: avendo già approvato un importante finanziamento per la nuova piantumazione, a seguito del censimento arboreo, si è valutato più semplice e veloce il nostro intervento diretto».

Nella missiva del Fai venivano evidenziate altre criticità, ad esempio si tornava a chiedere con forza al Comune di vietare manifestazioni invasive a Porta Serio, come lo street food o altri appuntamenti commerciali, che potrebbero mettere a rischio vegetazione e architetture dello storico spazio verde, le cui origini risalgono al XIX secolo.

«In merito alla lettera aperta del Fai, dove si ricordano le valutazioni a suo tempo espresse e presentate all’amministrazione circa l’importanza della tutela, del restauro e della valorizzazione dei giardini pubblici di Porta Serio, rassicuriamo i firmatari – spiega l’assessore all’Ambiente Matteo Gramignoli –: finanzieremo la posa di nuovi alberi secondo il progetto di ricostruzione storica delle essenze arboree, all’epoca presentato dal comitato». Nessun rischio, inoltre, di invasioni dello spazio verde.

«Per quanto riguarda le iniziative pubbliche o private di pesante impatto e di particolare pregiudizio, non si comprende tuttavia quali eventi vadano interrotti – prosegue la replica del Comune –: i giardini non hanno più ospitato eventi, tranne il mercatino dell’antiquariato, approvato dalla Sovrintendenza secondo un modus operandi ampiamente pubblicizzato, anche sulla stampa, forse sfuggito agli estensori della lettera».

Le prossime bancarelle di luglio saranno infatti allestite in piazza Garibaldi. «L’amministrazione – sottolineano da piazza Duomo – intende proseguire nell’attuale condotta che rispetta la delicatezza del luogo senza dimenticare però che anche la sua parziale fruibilità è un’altra forma di conservazione e tutela per la cittadinanza».

In merito alla dotazione generale del verde della città e della sua area, il punto di vista dell’amministrazione differisce da quello espresso nella lettera: «Troppo facilmente si parla di intensa attività edilizia per una città, quella di Crema, che ha il merito di avere puntato con forza negli ultimi anni su piani di recupero di aree dismesse. Piani che, nel caso degli interventi tra via Milano e viale Europa, ad esempio, porteranno alla creazione di nuove zone verdi e percorsi ciclo pedonali».