Qualità della vita di bambini, giovani e anziani: Cremona ai primi posti

CREMONA - Sul quotidiano Il Sole 24 Ore è stata oggi pubblicata la classifica italiana sulla qualità della vita nell’anno 2021 nelle 107 province italiane per i tre gruppi, bambini, giovani e anziani, stilata sulla base di indicatori statistici selezionati: Cremona e la sua provincia si collocano ai primi posti in tutte le graduatorie e rispettivamente al 7° posto nella categoria dei Bambini (primi in Lombardia), al 23° nella categoria Giovani (terzi in Lombardia) e al 15° nella categoria over 65 (terzi in Lombardia).

«Rispetto ai ‘bambini’, da evidenziare gli ottimi risultati rispetto all’accessibilità delle scuole (confermata da altre graduatorie già pubblicate), al verde attrezzato, al numero di bambini che praticano sport e anche ai giardini scolastici - sottolinea il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti -. Buona la retta dei nidi e nella prima metà la disponibilità di posti di asilo. Basse le denunce di delitti a danno dei minori. Continuiamo a lavorare sul tema educazione, ma si conferma come nei servizi per l’infanzia (vedi anche mense e diritto allo studio), Cremona ha davvero un livello molto alto di offerta. Se il tasso di fecondità ci vede comunque nella fascia alta, certamente rispetto ai temi della natalità occorre lavorare molto per rendere ancora più attrattiva la nostra città anche per famiglie e giovani e molto è il lavoro in atto».

E poi: «Per quanto riguarda i giovani, si evidenziano invece gli ottimi indici nella densità di aree sportive all’aperto, bene la quantità di concerti che riusciamo ad offrire per giovani e del numero di spettacoli dedicati ai giovani. Certamente dobbiamo lavorare sul numero di laureati e sul tasso di disoccupazione e proprio per questo stiamo investendo moltissimo su Università, diritto allo studio, orientamento. Ma stiamo lavorando ancora e intensamente per rafforzare le proposte e i servizi per una Cremona, città per giovani e per universitari. E anche sul versante di aiuto educativo e anche psicologico siamo protagonisti di proposte nuove e concrete».

Se si considera la categoria degli over 60 Cremona appare una città molto attenta ai servizi: «Premianti gli indici della spesa per trasporto disabili e anziani e per l’assistenza domiciliare. Molto bene l’importo medio delle pensioni di vecchiaia e buona la posizione per la poca quantità di pensioni di basso importo. Prima la nostra Provincia in Italia per la presenza dei geriatri e nei primi 10 per servizi alla cultura come le biblioteche. Si evidenzia il dato del terz’ultimo posto per quanto riguarda l’aspettativa di vita, influenzato dalle conseguenze della pandemia da Covid-19 come già ampiamente documentato nei mesi scorsi da Il Sole 24 Ore stesso e anche da Italia Oggi. Anche per gli anziani continuiamo il lavoro intenso e di innovazione sui servizi, dal sostegno forte a “Cremona Solidale” fino a servizi svolti in sinergia con la realtà del terzo settore»..