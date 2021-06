Imprese locali, oltre 27mila euro di aiuti

CALVATONE - Il Comune ha emesso un bando finalizzato a garantire il sostegno alle piccole e micro imprese che svolgono attività economiche, commerciali e artigianali con unità operativa nel Comune di Calvatone, mediante la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione e investimento sostenute nell’anno 2020. La dotazione finanziaria è pari a 27.108 euro a valere sulla quota della prima annualità (2020) del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne.

L’importo sarà suddiviso in proporzione tra tutti gli aventi diritto in base al numero delle istanze pervenute e all’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno 2020. Possono accedere ai contributi anche le imprese che intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale. Tutte devono essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane. Non devono essere sottoposte a procedure di liquidazione o trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente. Richiesta anche la regolarità contributiva e previdenziale e di pagamento dei tributi comunali.

Prevista la erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione e per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

La domanda per la concessione del contributo, redatta in carta semplice dovrà pervenire in Comune entro le 12.30 di venerdì 2 luglio.