Taglio delle erbe infestanti in centro città

CREMONA - E' iniziato oggi l’intervento di diserbo meccanico e, nei successivi 15 giorni, quello biochimico di marciapiedi in tutte le vie e le piazze del centro cittadino. Dapprima sarà attuato un intervento meccanico di pulizia con decespugliatore lungo tutti i tratti di marciapiedi e muri dove maggiore è la presenza di erba infestante con asportazione del materiale di risulta. Successivamente, trascorsi almeno 15 giorni, si procederà con l’attività di diserbo attraverso l’utilizzo di sostanze biochimiche.

Completati questi lavori, verrà attuata una verifica per ulteriori integrazioni per emergenze o imprevisti. Particolare cura sarà inoltre riservata alla pulizia delle fioriere. Questi interventi vanno ad affiancarsi agli sfalci in corso fino al 5 luglio prossimo.

Come sopra precisato, si tratta di un intervento molto ampio di taglio dell’erba che interessa tutte le zone del centro cittadino, ed è coordinato da AEM Cremona S.p.A. in base alle disposizioni ricevute dall’Assessorato al Verde.

Ad eseguirlo sono gli addetti di un’impresa specializzata alla quale è stato affidato il servizio attraverso appalto che dovrà comunicare giornalmente le aree di intervento dove ha effettuato i lavori anche attraverso una documentazione fotografica in modo da avere il quadro della situazione.

A questi primi lavori ne seguiranno altri sempre volti ad eliminare la presenza di erbe infestanti in altre aree della città.