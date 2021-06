Addio all'ex sindaco Sergio Parazzi, il ricordo di Nicola Cavatorta

VIADANA – Si è spento la scorsa notte Sergio Parazzi, classe 1927, ex sindaco di Viadana dal 1993 al 1997, il primo a essere eletto direttamente dai cittadini. Era stato dirigente presso la Pennelli Cinghiale di Cicognara e aveva svolto l’attività di sindaco con il sostegno della Lega Nord. Durante il mandato aveva riavviato i lavori del Palasport, poi portato a compimento. Ha realizzato la Casa Albergo “La Meridiana” per gli anziani. Ha bonificato l’ex area Cebogas: al suo posto venne realizzato il Parco Arena. Realizzò il secondo lotto della ciclabile di Bellaguarda.

Questo il ricordo del sindaco Nicola Cavatorta: “Mi torna alla mente una visita in municipio che avevamo fatto ai tempi delle elementari. A farci da guida era il vicesegretario Ariberto Negri. Eravamo sulle scale ed eravamo andati a salutare Parazzi, che ci aveva stretto la mano con il suo solito sorriso. Ha sempre creduto in noi ragazzi che ci eravamo avvicinati al mondo della politica ed è stato un punto di riferimento per tutti”.