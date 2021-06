E' Casalmaggiore la capitale del remo

CASALMAGGIORE - Quando i valori sono comuni, prevale lo spirito di squadra, in grado di superare ogni rivalità. Grazie a questa convinzione la Polisportiva Amici del Po e la Canottieri Eridanea, le due società sportive in riva al Grande fiume, spesso collaborano e si ospitano vicendevolmente nelle rispettive sedi in momenti di festa che non possono che far bene alla coesione della comunità. «Ai campionati italiani di canottaggio conclusi a Gavirate il 13 giugno – ha spiegato Paolo Antonini, presidente degli Amici del Po - molti atleti della nostra città, che hanno gareggiato per la società Canottieri Eridanea, hanno conseguito brillanti risultati che danno lustro allo sport del remo, alla cultura del fiume e ai valori di Casalmaggiore, città del canottaggio. Quattro di loro sono anche soci della nostra società, che abbiamo visto crescere tra noi, e ciò costituisce per noi ulteriore occasione di vanto. Per questa ragione il consiglio degli Amici del Po ha deliberato di consegnare agli atleti un piccolo riconoscimento, un simbolo dei valori della dedizione, dell’impegno, della fatica del remare su fiume Po - il patrimonio culturale, ambientale e sociale, identitario del nostro territorio - e nel contempo una manifestazione di gratitudine e di gioia che merita di essere ricordata e premiata».

Agli Amici del Po sembrava brutto premiare solo i loro soci e non gli altri, insomma, e così è nata l’idea della serata, in cui sono state consegnate ai ragazzi delle magliette appositamente preparate e non solo.

Si tratta, in particolare, di Elisa Marca e di Alessandra Grasselli, oro nel titolo italiano nel doppio junior femminile, di Maicol Brambilla, argento singolo ragazzi maschile, di Alessandra Grasselli e Gloria Beranti, argento nel doppio ragazzi femminile, ancora di Elisa Marca doppiamente vincitrice anche con il bronzo nel singolo ragazzi femminile, di Marco Canevarolo e Carlo Invernizzi nel doppio ragazzi maschile che, pur senza conseguire il podio per un soffio, hanno partecipato alle finali dei campionati italiani, di Mattia Dall’Asta e Andrea Grasselli nel doppio under 23 pesi leggeri che, pur senza conseguire il podio, hanno partecipato alle finali dei campionati italiani.

Al momento di gioia erano presenti gli atleti, tranne Elisa Marca (residente a Cappella di Casalmaggiore) perché convocata per il quattro di coppia in vista dei campionati mondiali e pertanto impegnata negli allenamenti a Mantova. C’erano anche il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, che ha assegnato delle benemerenze civiche alla Eridanea per gli importanti risultati sportivi conseguiti rimarcando i rapporti di collaborazione esistenti tra le due società sportive, un esempio altrove non esistente, la neo presidente della Eridanea Silvia Orlandini con Marzio Azzoni, ex presidente ora responsabile del settore canottaggio per la stessa società, Igor Piazza, il consigliere comunale con delega allo sport, l’allenatore e campione olimpico Gianluca Farina, il campione olimpico Simone Raineri, entrambi dell’Eridanea, e il presidente dell’Associazione Atletica Interfliumina Carlo Stassano. Una bella serata all’insegna dell’amicizia e della condivisione, con il minimo comune denominatore del Grande fiume.