Incrocio pericoloso: «Rischi ignorati, intervenga il prefetto»

DOVERA - Una segnalazione in cui fa riferimento a una presunta «omissione d’atti d’ufficio» della polizia locale, presentata al prefetto Vito Danilo Gagliardi, al sindaco Mirko Signoroni e ai capigruppo in consiglio comunale. L’autore Giuseppe Ferranti, ex consigliere comunale all’epoca della giunta guidata da Franco Mosetti (sindaco dal 2009 al 2014). «Mi chiedo e vi chiedo – scrive Ferranti –, come può l’ufficio di polizia rifiutarsi di fare il proprio dovere, senza che nessuno degli amministratori comunali abbia rilevato la gravità dell’omissione?». L’ex consigliere parla in prima persona, ma anche in rappresentanza di un gruppo di residenti delle vie della Chiesa e Santa Maria Assunta, nella frazione di Roncadello.

Gli stessi che, nel novembre scorso, avevano sollevato il caso della sicurezza dell’intersezione tra queste strade, chiedendo proprio alla polizia locale, tramite una lettera firmata da nove persone, «una verifica delle condizioni di legalità, nonché di pericolosità, del suddetto incrocio».

Il problema, come si legge nella missiva di sette mesi fa, riguardava la scarsa visibilità dell’incrocio: «La fermata allo stop di via Santa Maria Assunta non consente di verificare il traffico proveniente da sinistra, il quale si può vedere dal centro dell’incrocio a causa delle piante e dei cespugli posti nell’area adiacente».

C’era poi la questione di una siepe di una proprietà privata che, secondo i firmatari, non rispettava il confine stradale: «In aggiunta c’è quella su via della Chiesa – prosegue la missiva – che invade la proprietà pubblica essendo posta proprio sopra le tubazioni dei servizi interrati, come si evidenzia dai tracciati verificati da Padania acque. I confini di proprietà tra pubblico e privato non sono definiti in modo statico nel tempo, ma sono in balia delle siepi che si espandono sempre verso la strada». I sottoscrittori concludevano sottolineando come queste situazioni obbligassero di fatto i residenti «al senso unico alternato spontaneo» e richiedevano appunto l’intervento della polizia locale «per evitare ulteriori espansioni di rischi per il traffico anche pedonale».

Dopo mesi, non vedendo risultati, i cittadini sono tornati dunque alla carica, sempre con Ferranti come loro portavoce. «Si è tenuto un sopralluogo da parte di due agenti – scrive l’ex consigliere – ma sarà tempo sprecato unitamente alla paga elargita, se non verrà effettuata una relazione delle questioni esposte dai cittadini che hanno voluto collaborare con l’ufficio adibito alla sicurezza del territorio. Cosa possono pensare i residenti, se non che l’ufficio di polizia locale non fa il suo dovere, unitamente agli amministratori comunali?».