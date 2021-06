In provincia di Cremona 8 nuovi positivi

CREMONA - Con 36.699 tamponi effettuati, sono 115 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in leggero calo allo 0.3% (ieri 0.4%). Calano i ricoverati nei reparti ordinari (-29, 269) mentre c'è un letto occupato in più in terapia intensiva (64 in totale). I decessi sono 5 per un totale complessivo di 33.772 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 39 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 19 a Varese, 12 a Bergamo, 11 a Mantova, 8 a Cremona, 7 a Brescia e a Lodi, 6 a Como, 1 a Sondrio e Pavia, 0 a Monza e Brianza e a Lecco.

IN ITALIA

Sono 298 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 8 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 9 (ieri erano stati 8). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.771, in calo di 128 unità rispetto a ieri.

«Dal 28 giugno disponiamo la possibilità all’aperto di poter non indossare la mascherina però mi faccia dare un messaggio molto chiaro la mascherina è e resta uno strumento fondamentale; è sempre obbligatorio al chiuso indossarla e all’aperto permane l’obbligo di avere con sé la mascherina; permane l’obbligo di indossarla all’aperto solo nei casi in cui c'è un rischio di assembramento o di non poter tenere il distanziamento». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.