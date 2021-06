"Pulito come l'Oglio", raccolta di rifiuti lungo il fiume

PIADENA DRIZZONA - Prima la colazione alla Bottega del Gelato, poi il via a pulire le spiagge del fiume Oglio sulla sponda piadenese. Oggi hanno trascorso così la mattinata i ragazzi e le ragazze del Rotaract Piadena, Casalmaggiore, Asola, la sezione giovanile del Rotary riservata ai giovani tra i 18 e i 30 anni. L’iniziativa è stata da loro organizzata in collaborazione con Vivi Flumen, associazione sportiva dilettantistica di Canneto sull’Oglio, affiliata alla F.I.P.S.A.S. - sezione provinciale di Mantova, specializzata nella sorveglianza ittica territoriale del fiume e dell’argine del fiume Oglio ma anche impegnata nella didattica ambientale, in attività gratuite per i disabili, nel recupero della fauna ittica in difficoltà, e anche nelle raccolte di rifiuti lungo il fiume.

“Pulito come l’Oglio” il titolo dato alla mattinata, che si è rivelata fruttuosa, vista la quantità di immondizia raccolta dai partecipanti. I componenti del Rotaract al termine hanno ringraziato “Vivi Flumen” «per la sapiente guida». Il Rotaract Piadena, Casalmaggiore, Asola svolge diverse attività di servizio. Lo scorso anno ha fatto una donazione all'ospedale di Asola tramite l'iniziativa dell'Associazione Amici dell'Ospedale di Asola su Gofundme per ringraziare il personale sanitario impegnato nella battaglia contro il Covid e sostenere questa struttura centrale per il nostro territorio.