Biblioteca civica, il Listone interroga Micolo sui dati

CASALMAGGIORE - Interrogazione sulla biblioteca civica “Anton Enrico Mortara” all’assessore alla Cultura Marco Micolo da parte del gruppo consiliare "Il Listone – la comunità che dialoga”. A presentarla è stato il consigliere Gabriel Fomiatti che chiede di “aggiornare la comunità su numeri e statistiche di utilizzo del progetto “La Biblioteca a domicilio”; lanciata nel mese di ottobre 2020 dalla biblioteca civica durante il secondo periodo di quarantena, il quale «prevede la consegna di documenti (libri, riviste, dvd della biblioteca e della rete bibliotecaria) direttamente presso il domicilio del cittadino limitatamente a coloro che si trovavano in situazione di impedimento fisico a recarsi di persona in biblioteca».

Fomiatti vuole sapere poi “come sono stati investiti precisamente i 10mila ottenuti dal “Fondo per le Emergenze imprese e istituzioni culturali” del relativo “Contributo alle biblioteche per acquisto libri. Sostegno all’editoria libraria”, da utilizzare entro il 30 settembre dell’anno scorso «per l’incremento del patrimonio librario», voluto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo come sostegno al settore librario ed editoriale in forte”. Inoltre “se ritiene sufficienti le iniziative di promozione del portale Media Library On Line (MLOL) e se c’è la possibilità di far presente al responsabile o al proprietario del suddetto, di incrementare e migliorare il portale e l’applicazione del servizio convenzionato dall’OPAC per la lettura degli ebook e un maggiore e facile fruizione delle riviste e quotidiani, oltre ad un aggiornamento del catalogo dell’emeroteca”.

Nella sua interrogazione Fomiatti evidenzia che si è registrato "un logico aumento di utenti nell’utilizzo di piattaforme digitali e online durante la quarantena, tra le quali il portale Media Library On Line della Provincia di Cremona, per la gestione anche digitale dei servizi della nostra Biblioteca (piattaforma di prestito e consultazione virtuale) e che si è evidenziata “la capacità della biblioteca stessa di saper far fronte all’emergenza sanitaria ed offrire ai cittadini il prestito di libri e dei propri servizi anche nei brevi periodi di riapertura dei propri ambienti in sicurezza”.