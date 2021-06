Scontro auto-scooter: forte trauma cranico per un 45enne

OSTIANO - Incidente questo pomeriggio lungo la provinciale 102 all'altezza dell'incrocio con Gambara tra uno scooter TMax e un autovettura. Ad avere la peggio un 45enne di Milzano in sella alla sua due ruote trasportato in ospedale in codice rosso ovvero in regime di massima urgenza per un forte trauma cranico. Illesa invece la conducente che guidava l'autovettura. Sul posto i sanitari a bordo di un'ambulanza della Cremona soccorso di Vescovato e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di legge. Al vaglio la dinamica dell'accaduto.