Non solo studio: le aule aperte fanno centro

SPINO D’ADDA/DOVERA - Scatta il piano scuola per l’estate che vede l’istituto comprensivo Chiesa collaborare con i Comuni e le parrocchie, garantendo così a bambini e studenti di elementari e medie una serie di proposte che li accompagneranno sino alla ripresa delle lezioni.

Gli obiettivi sono molteplici a cominciare dall’opportunità di recupero per gli allievi in difficoltà nell’ultimo anno, anche a causa della pandemia. Azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative e alle sopraggiunte fragilità

«Gli obiettivi sono molteplici – spiega il dirigente scolastico Enrico Fasoli – a cominciare dall’opportunità di recupero per gli allievi in difficoltà nell’ultimo anno, anche a causa della pandemia. Azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative e alle sopraggiunte fragilità. Vogliamo potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti. Le modalità spaziano tra studio in gruppo, lavoro in comunità, uscite sul territorio, educazione fisica, sport e laboratori. Tre le fasi: quella in corso in queste settimane, luglio-agosto e settembre».

La prima e la terza sono dedicate ai corsi di recupero. La fase centrale dell’estate invece prevede attività creative, sportive e ludiche: musica, arte, sport, educazione alla cittadinanza, ambiente e tecnologie digitali. «Abbiamo attivato – continua il preside – i patti educativi di comunità e per la formazione, coinvolgendo l’intero territorio».

A Dovera è in corso lo spazio compiti con assistenza didattica di un docente, il martedì e giovedì al mattino durante il grest parrocchiale.

Dal 19 al 23 luglio si terrà il Robo lab, il campo estivo di robotica in programma dalle 9 alle 15 con spuntino al sacco portato dai partecipanti: possono iscriversi i ragazzi di quinta elementare e delel medie.

Dal 26 luglio al 6 agosto spazio a Sport insieme. A fine agosto via al summer camp in inglese, dal lunedì a venerdì alle medie. Inoltre dal 23 agosto al 3 settembre alla primaria I compiti con assistenza didattica di un docente e il laboratorio espressivo in inglese. Iscrizioni e informazioni tramite la maestra Elena Valeri (e.valeri@icspinodadda.edu.it) per la primaria e la professoressa Anna Maria Altrocchi (a.altrocchi@icspinodadda.edu.it per le medie.

A Spino il grest ospita il laboratorio di narrazione teatrale. Da lunedì alle medie partirà lo spazio compiti con un docente. Il primo luglio visita al planetario di Milano, sempre tramite il grest (per la scuola secondaria).

Dal 19 al 23 il robo camp, dal 26 al 6 agosto l’iniziativa Sport insieme, dal 30 agosto al 3 settembre il summer camp in inglese. In aggiunta, dal 16 al 27 agosto alle medie spazio compiti e introduzione al nuovo anno scolastico con i docenti. Stessa cosa alle elementari dal 23 al 27.

Tutti i dettagli contattando la maestra Giuliana Gandelli (g.gandelli@icspinodadda.edu.it) e il professor Matteo Pedrinazzi (m.pedrinazzi@icspinod.edu.it).