Torta e mazzo di fiori per i 100 anni di Lucia

VHO (PIADENA DRIZZONA) - Nella Rsa San Vincenzo di Piadena Drizzona ha compiuto 100 anni la signora Lucia Ferrari. Nata nel 1921 nell’unica frazione di Acquanegra sul Chiese, Valli di Mosio, in una piccola cascina, non si è mai trasferita. Dopo il matrimonio con Luigi Vezzoni ha proseguito con il lavoro nei campi dedicandosi però anche ad altre attività come la lavorazione del tabacco e lo svolgimento di faccende domestiche al servizio di alcune famiglie del paese. Ha cresciuto due figli, di cui solo uno ancora vivente. Ha vissuto in salute e nella sua abitazione fino a qualche mese fa, circondata dall’affetto di nipoti e pronipoti per poi arrivare nella Rsa di Vho, che l’ha accolta novantanovenne e che ha organizzato per lei una festa dedicata alla celebrazione del suo centenario, in compagnia dei parenti stretti e di tutti gli ospiti ed operatori della struttura, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. In omaggio alla signora Lucia la Cooperativa Il Gabbiano ha fatto preparare una torta con decorazioni floreali dalla Pasticceria Cherubini di Canneto sull’Oglio e consegnato un mazzo di fiori in ricordo della sua grande passione per il giardino e per i gerani.