Ozono, picchi oltre i limiti in 7 degli ultimi 10 giorni

CREMONA - Il forte irraggiamento solare ha favorito l’incremento delle concentrazioni di ozono, che in diverse località lombarde hanno superato la soglia di 180 microgrammi per metro cubo. Anche a Cremona e a Crema negli ultimi dieci giorni si sono verificati picchi oltre i limiti, con una situazione appena rientrata nella città del Torrazzo (la stazione di via Fatebenefratelli da sabato all’altro ieri ha registrato valori entro i limiti) ma ancora da ‘bollino giallo’ in via XI febbraio a Crema.

LE SOGLIE: INFORMAZIONE E ALLARME. Sono due i livelli da non oltrepassare: oltre alla cosiddetta soglia di informazione che scatta appunto oltre i 180 microgrammi, c’è la soglia d’allarme che scatta oltre i 240. Ma se si considera invece la media mobile sulle otto ore, che ha come valore obiettivo i 120 microgrammi per metro cubo, stando ai report di Arpa Lombardia il bollino cremonese diventa rosso: in via Fatebenefratelli si va dai 150 microgrammi del 12 giugno al picco di 161 il 17 giugno. Negli ultimi tre giorni invece, anche in questo caso, valori nei limiti: dai 114 microgrammi del 19 giugno agli 82 dell’altro ieri. Stessa cosa a Crema, dove negli ultimi tre giorni la qualità dell’aria sul fronte ozono è rientrata nei ranghi per quanto riguarda la media mobile sulle 8 ore, mentre nei giorni scorsi era da bollino rosso con un picco di 157 microgrammi per metro cubo il 12 giugno.



INDICE DI QUALITÀ. Attualmente l’indice di qualità dell’aria – indicatore che permette di fornire una stima immediata e sintetica sullo stato dell’aria e che tiene conto non solo dei livelli di ozono ma anche di altri parametri fra cui Pm 10 e Pm 2,5 – risulta accettabile sia a Cremona sia a Crema. Dalla fotografia della regione Lombardia, invece, risultano più critiche le situazioni nelle province di Varese, Como, Lecco, Monza, Milano e Brescia: i livelli di ozono erano fra 120 e 180 microgrammi per metro cubo anche nella giornata di ieri; il dato sulla massima media mobile sulle otto ore peggiora a Monza, Como, Lecco e Bergamo con bollino rosso e livello di ozono fra 120 e 160.