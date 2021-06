Scontro fra due auto: paura e tre feriti

CREMONA - Paura nel tardo pomeriggio in tangenziale. All’altezza dello svincolo nei pressi di AutoTorino, due auto si sono scontrate. Il bilancio è di tre feriti. Secondo la ricostruzione della polizia locale, una Ford Ka da via Trebbia si è immessa sulla tangenziale e si è scontrata con una Mercedes V8 biturbo proveniente da largo Moreni. Ferite in modo più serio la conducente e la passeggera della Ka, 43 e 46 anni, lievemente il 28enne che guidava la Mercedes. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco.