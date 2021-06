Cade dal monopattino elettrico, interviene l'eliambulanza

VAIANO CREMASCO - Una 23enne di Monte Cremasco è stata ricoverata al San Matteo di Pavia, dove è giunta a bordo dell’elicottero del 118, a causa di una rovinosa caduta dal monopattino elettrico, avvenuta nel pomeriggio lungo la pista ciclo pedonale di via Galli, che collega il paese con Bagnolo Cremasco. In base a quanto ricostruito dai carabinieri di Bagnolo Cremasco, intervenuti per i rilievi, la ragazza ha fatto tutto da sola. Una caduta che le ha provocato una sospetta frattura. Da parte del medico del 118 è stata presa la decisione di richiedere l’intervento dell’eliambulanza, decollata da Bergamo e poi atterrata in un terreno agricolo a fianco della ciclabile. Sul posto anche diversi curiosi. La giovane in monopattino è rimasta cosciente, ma visibilmente dolorante.