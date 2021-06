Ance, Beltrami confermato presidente

CREWMONA - Ieri presso la sede di Ance Cremona in via delle Vigne 182, nel corso della prima riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione eletto nel corso dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Effettivi tenutasi il 18 giugno scorso, i neo Consiglieri hanno provveduto al rinnovo delle cariche associative e degli Enti Paritetici (Ente Scuola Edile Cremonese-CPT e Cassa Edile di Cremona) per il quadriennio 2021-2025.



Al termine delle votazioni sono risultati eletti:

ELENCO CONSIGLIO DIRETTIVO:

 CARLO BELTRAMI (Presidente Ance Cremona) – ditta Beltrami Costruzioni spa

 FABIO BETTONI – ditta Bettoni snc

 NICOLA BONIOLI (Tesoriere Ance Cremona) – ditta Bonedil srl

 GIANFRANCO CIBOLDI (Vicepresidente Ance Cremona) – ditta Concesa snc

 SILVANO GAMBARINI – ditta Gambarini srl

 ALVARO MERICO – ditta Merico snc

 GIOVANNI MUSONI – ditta Musoni Renzo snc

 FABIO SAMARATI – ditta Frigoli Maria & C. snc

 MASSIMO VAGO – ditta Costruzioni Vaqo srl

 EUGENIO VILLA – ditta La Cometa snc

 MARGHERITA ZANENGA – ditta Progetto & Costruzione srl

ELENCO PROBIVIRI TRIENNIO 2021-2024

 EMILIO DE PADOVA – ditta DP Costruzioni srl

 EUGENIO STABILI – ditta Stabili srl

 PAOLA RAVARA- ditta Ravara Spa



ELENCO REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2021-2024

 GIOVANNI BETTONI – ditta Bettoni snc

 GABRIELE ROMANI– ditta Edilizia e Restauri srl

 FABIO ZUCCHEROFINO– ditta F.lli Zuccherofino sn