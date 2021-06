CREMONA - “Il ruolo della cooperazione internazionale nello scacchiere mediterraneo": questo il tema che verrà affrontato nel corso del quinto incontro, oggi (martedì 22 giugno alle ore 17.00), in videoconferenza, promosso dalla Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, Centro Incontri Diplomatici, Istituto per la storia del Risorgimento italiano delle province di Cremona e Lodi in collaborazione con la Provincia di Cremona.

Dopo l'introduzione da parte del Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni e del Presidente del Centro Incontri Diplomatici, Emanuele Bettini, interverrà il relatore Gen. C.A. Giorgio Battisti (che dal 30 giugno 2011 al 24 novembre 2014 ha comandato il Corpo d’Armata di Reazione Rapida della Nato in Italia), che presenterà questo tema di grande attualità a livello internazionale. L’incontro registrato sarà disponibile sul sito: https://www.fencocremona.it/