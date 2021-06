Mancano i cancellieri: tribunale in sofferenza

CREMONA - Studi classici e laurea in Giurisprudenza all’università di Parma, la sua città, da liceale aveva le idee chiare: diventare magistrato. «Perché credo profondamente in questa professione». Superato il concorso, nell’aprile del 2019 ha scelto Cremona come prima sede. E dallo scorso febbraio, il giudice Francesco Panchieri, 31 anni, rappresenta anche la sottosezione di Cremona dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), recentemente riattivata.

«Cremona è un Tribunale in cui ci sono tutte le condizioni per poter lavorare molto bene, ma senza personale amministrativo è difficile. Vogliamo farlo sapere alla cittadinanza».

Paradossalmente, la pianta organica dei magistrati sia in Tribunale che in Procura, è completa.

«A fine settembre prenderà servizio un giudice del dibattimento. Nel penale ci sono 3 giudici all’Ufficio Gip, 6 al dibattimento, al civile sono 11. Siamo in 21, compreso il presidente del Tribunale. In Procura ci sono 7 pm più il procuratore. E siamo quasi tutti giovani e tutti con grandissima motivazione».

Ma?

«Vi è una carenza di organico del personale amministrativo significativa, sia in Tribunale che in Procura. Il personale che c’è è indubbiamente volonteroso, ma le carenze sono veramente significative. Senza personale amministrativo non si può lavorare, è molto difficile perché manca una parte essenziale del servizio giustizia. Le potenzialità sono enormi ed è un peccato».

Quanti funzionari, cancellieri mancano?

«Da diversi mesi è vacante il posto di dirigente amministrativo. Su 12 funzionari, di fatto in servizio sono 3. I cancellieri, su 8 sono 4, a cui va ad aggiungersi la scopertura nel ruolo di assistente. Sono tutte figure essenziali. Va sottolineato che i tre funzionari in servizio sono tutti onerati di più settori».

Ad esempio?

«Il funzionario che sovrintende la segreteria di Presidenza, si occupa anche dell’economato e dei corpi di reato».

Di recente, il presidente del Tribunale Anna di Martino ha dovuto chiudere l’ufficio dei giudici di pace a Crema.

«È un presidio di giustizia sul territorio che è importante, ma ha una limitatissima pianta organica: un cancelliere, un assistente, un operatore. È vacante il posto di funzionario. È quindi sufficiente l’impedimento di alcuni dipendenti per dover chiudere».

La carenza di personale è una piaga che accomuna i Tribunali italiani.

«Siamo pienamente consapevoli che la situazione nazionale è difficile e che, al contempo, sono state promesse nuove e massicce assunzioni nel settore della giustizia».

Solo promesse.

«Dobbiamo però rilevare che dagli ultimi concorsi, le risorse effettivamente pervenute a Cremona sono state limitate e non hanno certamente permesso di cambiare la situazione del personale amministrativo. Certo, gli ultimi concorsi hanno portato nuovo personale, indubbiamente qualificato, ma non basta».

L’allarme a Cremona risuona da anni.

«Il presidente del Tribunale ha avviato diverse ed opportune iniziative per segnalare agli organi competenti quella che è la situazione di questo Tribunale senza che vi sia stato riscontro».

Avete le mani legate.

«Non spetta certamente a noi la gestione delle risorse. Queste sono scelte amministrative che spettano al ministero e in parte ai vertici del distretto, però noi siamo tanti, abbiamo voglia di fare, ma senza personale amministrativo non ce la possiamo fare».

La gente forse non sa che il magistrato è solo un ingranaggio del sistema.

«Esatto. Si parte dalle notifiche per arrivare agli adempimenti prima dell’udienza ed al processo vero e proprio che nel penale richiede necessariamente l’assistenza del personale di cancelleria».

La parte più importante viene dopo.

«Sì, perché numerosi sono gli adempimenti che seguono alla sentenza e che incidono sul tempo del processo. Anche in Procura vi sono situazioni di carenze di organico che, a loro volta, incidono sull’attività del gip e del dibattimento».

Ad un giovane magistrato come lei, questa situazione provoca amarezza?

«Amarezza non è il termine corretto. C’è voglia di fare, ma si è consapevoli che oltre ad un certo livello non si può andare, perché non ci sono le risorse».

Lei e i suoi colleghi tenete una udienza dibattimentale monocratica ciascuno a settimana, in altri Tribunali le udienze sono due.

«Proprio perché non c’è il personale amministrativo. Procediamo con il freno a mano perennemente azionato».

Diventare magistrato comporta molti sacrifici.

«Per arrivare qua, tutti noi abbiamo fatto una fatica enorme. Abbiamo superato un concorso che ha un grado di difficoltà difficile da descrivere per chi non lo ha vissuto. Dietro di noi, e a fondamento della nostra attività, vi è un percorso di studi rigorosissimo che ha richiesto non pochi sacrifici alla vita personale. Lo stesso impegno degli anni di formazione lo mettiamo oggi nello studio dei fascicoli, pienamente consapevoli del fatto che, dietro ciascuno di essi, vi è una persona che attende da noi Giustizia. Non di rado il lavoro ci impegna anche il sabato e la domenica. Lo facciamo con passione, perché è per noi molto più di un lavoro: è la vocazione della nostra vita, è quello che abbiamo scelto di fare e siamo grati di farlo».

Ma senza funzionari, cancellieri, assistenti, tutto risulta più difficile...

«È difficile ed è un vero peccato, perché Cremona ha grandi potenzialità».