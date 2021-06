Premiati otto infermieri dell'Asst di Cremona

CREMONA - Otto infermieri dell'Asst di Cremona hanno ricevuto il Nursing Now Italy Awards, premio che sostiene gli obiettivi della campagna Nursing Now, un'iniziativa globale guidata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dal Consiglio internazionale degli infermieri (ICN), volta a migliorare il profilo e lo status dell'assistenza infermieristica. La campagna è stata ideata per supportare gli infermieri nella guida e nel rafforzamento della professione per la salute dei cittadini nella pratica clinica, nella formazione, nella ricerca, nella leadership.





Sono Sumia Alam (Psichiatria, Cremona), Vincenza Avagliano (Chirurgia, Cremona), Angelica Bosoni (Medicina, Oglio Po), Francesca Cicalese (Oncologia, Cremona), Patrizia Galli (Responsabile Area Dipartimentale, Daps), Adele Luccini (Direttore Corso di Laurea in Infermieristica), Nadia Poli (Direttore Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale) e Giorgia Sereni (Anestesia, Oglio Po). Il premio riconosce l'eccezionale contributo degli infermieri che migliorano i risultati di salute.