Messa con il vescovo per i 100 anni della morte di don Merisio

RIVAROLO MANTOVANO - Sarà il vescovo di Cremona Antonio Napolioni, a celebrare mercoledi la messa di suffragio - presso la chiesa di S. Maria Annunciata - per il centenario della morte di don Luigi Merisio, tra le altre cose fondatore della Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo. La celebrazione è prevista nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunciata alle 17. Don Merisio, nato nel 1858 a Caravaggio e ordinato sacerdote nel 1879, fu professore di studio biblico, sacra scrittura e religione e arrivò come parroco a Rivarolo nel 1905. Nel 1911 diede vita al ‘ricreatorio per la gioventù maschile parrocchiale’, nel 1913 fu fondato il Circolo San Sebastiano per la formazione cristiana dei giovani, nel 1919 fondò il Circolo femminile cattolico Santa Giovanna d’Arco retto dalle suore di San Vincenzo de’ Paoli e avviò la costruzione di un teatro.

Anche il mondo economico, artigianale e agricolo del paese fu oggetto dell’attività di don Merisio con la fondazione, nel 1912, della Cassa Rurale Cattolica di Rivarolo Mantovano. Morì improvvisamente il 23 giugno 1921 e le sue spoglie riposano nel cimitero del paese.