Lite nel locale, ragazza ferita

CASTELVETRO - Intervento di automedica 118 e carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Fiorenzuola d’Arda questa mattina poco prima delle 7, in un locale del paese. In base a quanto è stato possibile apprendere la chiamata con richiesta di soccorso sarebbe stata conseguenza di una accesa lite fra due persone: a quanto pare dalle parole ai fatti e ad avere la peggio sarebbe stata una ragazza, che si sarebbe successivamente recata in ospedale a Piacenza per farsi refertare. Le sue condizioni comunque non risultano preoccupanti. Tant’è che pare si procederà, eventualmente, tramite querela di parte nel caso in cui la giovane decida di presentarla. Questo avviene quando la prognosi è inferiore ai 20 giorni, in caso contrario sarebbe scattata la procedura d’ufficio. Per i primi accertamenti su quanto accaduto, e su possibili responsabilità oltre che sulle ragioni che hanno innescato il diverbio, sono comunque intervenuti i militari del comando della Val d’Arda.