Salvata gattina incastrata nel motore

CASTELFRANCO D’OGLIO - Un altro gatto salvato dai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Piadena Drizzona. Panter, questo il nome della piccola felina, si era nascosta nel vano motore di una autovettura a Castelfranco d’Oglio. Continuava a miagolare, ma non riusciva a uscire da sola ed era impossibile riuscire a estrarla. Così la proprietaria dell’auto ha chiamato i vigili del fuoco in aiuto.

I volontari della «Prima partenza» sono intervenuti e sono riusciti a riportare alla luce e salvare la gattina. Con il ringraziamento di tutti.

Già giovedì 3 giugno i volontari del distaccamento di Piadena Drizzona avevano salvato un gatto selvatico a Ca’ d’Andrea, frazione di Torre de’ Picenardi, in vicolo del Fabbro. Da almeno tre settimane il felino era finito all’interno di un silo in disuso e non riusciva più a uscire autonomamente. I residenti della zona lo avevano sfamato e dissetato, fino all’intervento dei vigili del fuoco. E qualche giorno prima i volontari avevano salvato un micino che non riusciva più a scendere da un canale di gronda di una abitazione.