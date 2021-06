Intossicazione etilica per due giovanissimi

VIADANA - Intervento di una autoambulanza della Croce Verde di Viadana e dell'auto medica dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore intorno alla mezzanotte e 45 in via Cadorna per l'intossicazione etilica di due giovanissimi, un ragazzo di 13 anni e una ragazza di 16. L'autoambulanza si è diretta infine in codice giallo all'ospedale di Suzzara.