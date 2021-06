Cade dallo scooter, codice rosso per un 24enne

CALVATONE - Soccorsi mobilitati poco dopo le 3 di questa notte in seguito alla caduta dallo scooter di un 24enne residente a San Giovanni in Croce. A quanto risulta, il giovane è caduto mentre percorreva la strada statale 10, tra Calvatone e Piadena, non lontano dal parco rifugio La cuccia e il nido, ed è stato avvistato da un camionista in transito. Dopo la chiamata al 118 sono arrivate sul posto l’autoambulanza e l’auto medica dell’ospedale di Asola, oltre ai carabinieri. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Maggiore di Cremona in codice rosso.