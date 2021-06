Le nutrie divorano la strada: stop alla circolazione

PERSICO DOSIMO - Le nutrie fanno cede l’asfalto: chiusa la strada che collega Quistro a Castelnuovo Gherardi. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Bignardi ha emesso un’ordinanza con la quale vieta la circolazione di transito a tutti i veicoli, fintanto che non verranno effettuati i lavori di ripristino. «La strada – spiega il primo cittadino – era già sotto controllo da alcuni giorni tanto che era stato svolto un intervento in emergenza per cercare di porre un rimedio provvisorio. Nella giornata di oggi però la situazione è peggiorata. Un agricoltore ci ha fatto presente l’avanzamento dell’erosione e abbiamo deciso di chiuderla per motivi di sicurezza. Le nutrie hanno infatti scavato una galleria che attraversa tutta la strada, da parte a parte. L’acqua nella roggia, che giustamente scorre per irrigare i campi, ha completato l’erosione. Analizzando la situazione si vede la galleria scavata da questi animali».