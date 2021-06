Alpini, aiuto prezioso al polo vaccinale

CASALMAGGIORE - Il Gruppo Alpini di Casalmaggiore, guidato da Vincenzo De Salvo, nuovo capogruppo da qualche settimana dopo le dimissioni di Luigi Taffurelli (alla guida delle penne nere locali per 34 anni), in supporto al polo vaccinale aperto nella sede Avis. “Abbiamo accolto con molto piacere la decisione degli Alpini di Casalmaggiore di dare una mano all’interno del nostro hub”, dice Stefano Assandri, presidente della sezione Avis di Casalmaggiore. Le penne nere forniscono la loro assistenza alle persone che si devono sottoporre alla vaccinazione. “L’impegno per l’apertura dell’hub vaccinale è consistente e per questo non possiamo che ringraziare in modo sentito gli Alpini che, naturalmente a titolo di puro volontariato, ci danno una mano”.