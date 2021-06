Casalmaggiore torna a vivere con Piazza Spagna

CASALMAGGIORE - È ricca di eventi la stagione calda a Casalmaggiore. Giovedì sera ha preso il via con il botto la rassegna dei «Giovedì d’Estate», a cura della Pro loco, con la applaudita esibizione della Alterego Band. Tanta energia sul palco con Alessandro Zaffanella nei panni di frontman e grande risposta dalla platea. E i primi undici giorni di luglio saranno vivacizzati dalla fiera di Piazza Spagna, con diversi appuntamenti.

Molto soddisfatta la presidente della Pro loco Liliana Cavalli: «Direi che la prima sera dei giovedì d’estate è andata molto bene, c’era tantissima gente. La voglia di uscire di casa non manca, dopo il periodo di limitazioni legato all’emergenza sanitaria. Gli Alterego hanno intrattenuto le persone oltre che con loro musica, ironizzando anche in modo simpatico sulla misurazione delle febbre e sul distanziamento. Sono stati bravi, la gente ha risposto molto positivamente e noi siamo contenti».

Il prossimo appuntamento, giovedì prossimo, sarà «Danza in festa»: «Si tratta di una rassegna di balletti con la partecipazione degli allievi di tutte le classi delle diverse sedi di Associazione Dimensione Danza A.S.D. con la direzione artistica di Nilla Barbieri e con la collaborazione di Pamela Carena, Paola Froldi, Carlotta Sarzi e Melissa Bosio», ricorda la Cavalli. Domenica, per la rassegna «Lunazione», alle 21.30 in teatro Comunale, si terrà «Boomerang. Gli Illusionisti della Danza», uno spettacolo di RBR Dance Company Illusionistheatre.

Da giovedì primo luglio tornerà ad animare il centro cittadino la fiera di Piazza Spagna, manifestazione che storicamente si è sempre svolta dopo la mietitura, come momento di pausa dopo il primo raccolto, e senza avere le caratteristiche di una fiera-mercato come quella novembrina di San Carlo. «Abbiamo inserito nel programma una serie di iniziative che speriamo possano accontentare un pubblico variegato — commenta la presidente della Pro loco —. Naturalmente tutto avverrà sempre con il rispetto delle prescrizioni anti Covid, tra distanziamento delle sedie e obbligo di indossare le mascherine».

[IL PROGRAMMA DI PIAZZA SPAGNA]

Il programma spazia tra concerti, con generi musicali dallo swing al folk alla lirica, presentazioni di libri e il maxischermo per seguire le fasi finali degli Europei di calcio. Partenza col botto il primo luglio: sul palco i Marigolds And Ghosts nelle cui fila milita Tony Garnier, già contrabbassista di Bob Dylan.

la musica sarà la grande protagonista della rassegna grazie anche alla presenza del Ciuma Swing Trio, dell’Ensemble Salieri e dei Blues & Dintorni.

Tra le offerte della festa di Piazza Spagna non poteva mancare il maxischermo per seguire le semifinale e la finale del campionato europeo di calcio.