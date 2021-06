Ruba uno zainetto ma viene rintracciata, denunciata 40enne

CREMA - La consolidata sinergia operativa con il Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino, ha portato al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Crema, di una 40enne, bulgara, pluripregiudicata, residente in Crema.

Infatti, nel primo pomeriggio di giovedì 18 giugno, un giovane cremasco dopo essere stato derubato del proprio zainetto in piazza Garibaldi, si è presentato presso il Commissariato per formalizzare la denuncia di furto, descrivendo dettagliatamente la ladra. Gli agenti hanno immediatamente diramato le ricerche della donna, anche alla Compagnia Carabinieri di Crema, che a sua volta ha attivato tutto il personale impegnato nei servizi esterni per le ricerche.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Crema, sulla base della descrizione ricevuta, sono risaliti alla donna, già nota per analoghi episodi, rintracciandola nei pressi della sua abitazione ancora in possesso del portafoglio contenuto nello zainetto rubato, restituito al malcapitato.