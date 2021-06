Schianto a Moscazzano, muore un motociclista di 29 anni

MOSCAZZANO - L'impatto è tremendo: la moto e l'automobile entrano in collisione in pieno rettilineo, lungo la provinciale 5, all'altezza dell'incrocio tra Moscazzano e la località Colombare. La due ruote schizza nel campo a margine della strada e prende fuoco. Manca un quarto d'ora alle 18 quando le ambulanze si dirigono con la massima urgenza verso il luogo dell'incidente; quasi in contemporanea da Milano decolla un'eliambulanza. Ma l'intervento dei soccorritori è inutile: il motociclista 29enne è già morto. Sul posto, insieme ai sanitari del 118 e ai volontari della Croce Verde, ci sono anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada che, oltre a regolare la circolazione (inevitabilmente bloccata), hanno il compito di ricostruire la dinamica dello schianto fatale. La giovane alla guida della vetture coinvolta, una Fiat 500, viene trasportata in ospedale: è ferita, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.