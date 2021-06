Sorpassa trattore e gli finisce contro: due donne coinvolte

SAN GIOVANNI IN CROCE - E' di una donna ferita e un'altra ricoverata in stato di shock, il bilancio dell'incidente avvenuto oggi attorno alle 16.30 sulla sp 87 nel territorio di San Giovanni. Ad entrare in collisione un trattore e un'Audi A4 station wagon. I due mezzi viaggiavano entrambi da Solarolo Rainerio verso San Giovanni, l'Audi ha sorpassato il mezzo agricolo e nel rientrare ha 'stretto troppo' finendogli contro. Sul posto i vigili del fuoco di Cremona, i carabinieri della compagnia di Casalmaggiore e l'ambulanza di Porto Emergenza da Bozzolo.