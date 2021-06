"Revenge porn", denunciato un pregiudicato

CREMA - I Carabinieri della Stazione di Crema hanno denunciato in stato di libertà un 37enne della provincia di Cremona, pregiudicato, per maltrattamenti verso conviventi e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. L’uomo, che non aveva accettato la fine della relazione sentimentale con la sua compagna, per ritorsione aveva pubblicato su alcuni social network filmati ed immagini riproducenti momenti di intimità che i due avevano vissuto insieme ai tempi del loro amore.

La giovane vittima, accortasi di quanto era stato pubblicato, ha sporto denuncia presso i Carabinieri di Crema i quali hanno avviato subito una serie di accertamenti ed indagini, anche all’interno del web, che gli permettevano di accertare e quindi procedere al deferimento dell’uomo per il reato noto come “revenge porn” e all’immediata richiesta di blocco ed oscuramento dei contenuti personali. Inoltre la donna ha denunciato anche alcuni atti vessatori che l’uomo, ai tempi della loro relazione, aveva fatto contro di lei e che la stessa, per paura non aveva mai riferito.