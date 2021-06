Sabrina, Bonaldi: "La nostra vicinanza discreta e solida"

CREMA - "Tra poco nella nostra città, a distanza di 10 mesi dalla sua scomparsa, si celebreranno i funerali di Sabrina Beccalli.

Per un impegno concomitante fuori Crema, cui non posso sottrarmi, non potrò essere presente all'ultimo saluto, ma a rappresentare la solidarietà dell'intera comunità cittadina a lei ed ai suoi cari ci saranno l'Assessore Matteo Gramignoli, della parrocchia di San Bernardino, nonché l'Assessora alle pari opportunità Emanuela Nichetti". Lo ha dichiarato il sindaco Stefania Bonaldi sulla sua pagina Facebook. "Vogliamo esprimere una vicinanza discreta, ma solida, per un fatto grave ed inaudito accaduto ad una giovane donna della nostra Comunità. C'è un procedimento penale in corso, sul quale non ci pronunciamo, e naturalmente abbiamo fiducia che le verità processuali facciano luce piena sui fatti. Ma c'è stata una vicenda umana tragica, che ha travolto una giovane vita stroncata prematuramente, con effetti e conseguenze dolorosissimi per i tanti che le volevano bene, a partire dai suoi affetti più cari".



"Niente potrà risarcire Sabrina - sottolinea il sindaco - e i suoi affetti del "secondo tempo" della sua vita, che le è stato portato via per sempre e nessuno di noi potrà sapere come sarebbe stato, ma che il processo faccia il suo corso, tutte le verità emergano e che il corpo vilipeso di Sabrina possa trovare finalmente pace, così come il ricordo di lei, in un luogo dove le tante persone che le hanno voluto bene possano farne memoria, piangerla ma anche sorridere del suo bel sorriso".