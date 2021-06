Disagi per chi usa i cellulari: copertura di rete ko

CREMONA - E i telefoni tornano ko: linea mobile (cellulare) senza copertura di rete per diversi gestori con assenza di segnale a macchia di leopardo nel paese della Norma, i disagi fanno scattare le lamentele, anche attraverso i social, di diversi cittadini. Si tratta del secondo episodio nel giro di una settimana che vede il verificarsi di alcuni disservizi per gli utenti di Casalbuttano. E se ora che la scuola è terminata e quindi sono venute meno anche possibili implicazioni dovute alla didattica a distanza, ciò non si può certo dire per tutti coloro che lavorano da remoto e che a causa di queste problematiche stanno riscontrando disagi nello svolgimento della propria professione. Alcuni lavori sono stati impostati in maniera differente dopo l’inizio della pandemia e di conseguenza, non potendosi incontrare in ufficio con la medesima facilità di prima, ora come ora fare una telefonata rappresenta lo strumento principale per mantenere contatti in maniera costante per chi lavora da casa.

A far luce sulla questione è l’ufficio stampa di Vodafone: «Nella giornata di oggi (ieri per chi legge) è stato gestito un intervento tecnico pianificato sugli apparati di telecomunicazioni Vodafone sulla torre dell’acquedotto di Casalbuttano. L’intervento di oggi fa parte di un piano più ampio che stiamo sviluppando nella provincia di Cremona e che è iniziato da oltre 6 mesi e che ha l’obiettivo di continuare a migliorare la velocità e soprattutto la capacità della rete 4G per gestire la sempre maggiore richiesta di traffico dati che stiamo registrando. L’attività ha previsto sia la sostituzione delle antenne esterne che la sostituzione di diverse apparecchiature elettroniche con prodotti di nuova generazione che garantiscono inoltre un miglioramento dell’efficienza energetica. Per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori si è reso necessario chiedere a tutti gli altri operatori presenti nello stesso sito, con alcuni giorni di preavviso, di ridurre la potenza per il tempo necessario alla sostituzione delle antenne esterne. Alle ore 14.30 si è conclusa tutta l’attività e solo dopo attento monitoraggio del ripristino completo del servizio i tecnici Vodafone sono andati via».

Con il passare delle ore, dunque, i residenti hanno via via visto riprendere le funzionalità del servizio di telefonia mobile dopo le problematiche avvertite sin dal mattino. Disagi che hanno fatto scattare la protesta dei residenti che in particolar modo hanno sottolineato le difficoltà delle persone anziane e che magari vivono sole che in caso di necessità non sarebbero riuscite a chiamare nessuno.