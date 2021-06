Festa per Luisa: ha spento 101 candeline

SAN DANIELE PO - Grande festa per i 101 anni di Luisa Montebolzone. I figli Vanna e Paolo Turrini con il genero Romano Orlandini, i nipoti e i familiari più stretti si sono riuniti nell’abitazione di via Ponchielli del centro rivierasco per spegnere assieme alla super nonna le candeline.

Luisa è nata nel 1920 e ha sempre condotto un’esistenza molto tranquilla e serena. Una donna che si è dedicata alla propria famiglia e che, nonostante le avversità incontrate, ha sempre risposto con positività. Dopo essersi sposata con Piero Turrini, che assieme ai fratelli aveva una ditta che si occupava di asfaltature, ha vissuto a Cremona la propria esistenza. Dopo il matrimonio ha avuto tre figli: Vanna, Paolo e Rossana.

«Ha dedicato la propria vita alla sua famiglia – spiega Vanna – accudendo in modo esemplare sia noi che il marito. Dopo essere rimasta vedova è vissuta da sola, sempre in città, sino a sette anni fa». Da allora si è trasferita nel paese in riva al Po, a casa del genero Romano. Entrando in casa accoglie tutti con un sorriso raggiante e lo sguardo dolcissimo. Una donna d’altri tempi che ha visto cambiare in modo radicale il mondo davanti ai propri occhi. Ha vissuto la paura e il terrore della guerra, nello specifico il secondo conflitto mondiale, che ne ha segnato profondamente il lungo percorso. Ciò che non l’ha mai abbandonata è proprio il sorriso.

«Il segreto per arrivare a 101 anni? Sicuramente affrontare la vita con serenità e tranquillità», conferma lei stessa. E tra una notizia e l’altra che ascolta alla televisione, non manca mai l’appuntamento con la lettura. Ogni giorno, infatti sfoglia e commenta le notizie del quotidiano La Provincia di Cremona per tenersi sempre informata. In questo anno e mezzo di emergenza sanitaria ha seguito attentamente l’evolversi della situazione nel territorio cremonese proprio sulle pagine del giornale.

«Dicevano di stare in casa e così abbiamo fatto, io il virus non l’ho preso e mi sono vaccinata. Era l’unica cosa da fare: stare attenti e affidarsi al vaccino. È andato tutto bene» racconta l’ultracentenaria, che tra l’altro è la socia più anziana dell’associazione di volontariato Comunità di San Daniele Po. E proprio ieri si è tenuta una grande festa: tra fiori, taglio della torta e candeline, la super festeggiata ha così raggiunto l’importante traguardo dei 101 anni tra l’affetto e l’amore dei familiari.