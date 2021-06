Le rotoballe diventano quadri

CREMA - Nei giorni scorsi, 14 alunni della seconda classe della scuola media di Ombriano hanno dipinto nel cortile dell’istituto sette rotoballe, che raffigurano altrettanti episodi tratti dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

La giuria tecnica, presieduta da Magda Franzoni e composta da: Angelo Galvani, Filippo Grazioli e da Michela Tessoni ha scelto le opere vincitrici, premiando la coppia composta da Vittoria Gaffuri e Beatrice Previ. In seguito a questo evento, Fausto Lazzari, nel ruolo di regista e operatore di teatro sociale e di comunità, ha pensato di proporre una performance, volta a valorizzare il lavoro pluridisciplinare degli studenti. La performance verrà realizzata venerdì alle 21.15 e sarà aperta a tutti gli interessati.

L’evento in programma si chiamerà Dante e le rotoballe, ovvero sette quadri per sette voci dalla Divina Commedia, e vedrà la partecipazione di otto attori: Alessandrina Fusar Poli, Paolo Bertoletti, Francesco Rossetti, Nora Oldofredi, Giulia Riboli, Rosellina Poloni, Fiorenza Monticelli e Fausto Lazzari, che leggeranno i passi della Commedia, oggetto dei dipinti degli studenti. In scena ci saranno anche i ragazzi che hanno partecipato al progetto, insieme alla professoressa Loana Riboli, che ha coordinato il lavoro e a Roberta Ricci, ideatrice del progetto, insieme al dirigente scolastico Pietro Bacecchi. E’ prevista pure la giocoleria con il fuoco a cura di Greta Nembri. La scenotecnica sarà curata da Poiesis Eventi.